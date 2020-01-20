Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'da arazisi mi var? Avukatı işin aslını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında Cumhuriyet Gazetesi'nin ortaya attığı 'Kanal İstanbul'da arsası var' iddiasına avukatından yanıt geldi. Söz konusu araziye ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında Cumhuriyet Gazetesi 'Damat işi biliyor' başlığı ile spekülasyon yaratan iddialarda bulundu. Gazete haberinde bakanın Kanal İstanbul hattından arazi aldığı iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya ilişkin Berat Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel'den açıklama geldi. Haberlerin bakanı yıpratma amaçlı olduğunu belirten avukat, "Bu sözde haberdeki ithamlar, yorumlar kesinlikle yalandır" dedi.

Avukat Ahmet Özel, haberde bahsi geçen arsalarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Köy evi babasına ait"

Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada 1 adet prefabrik ev yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır.

"Nasılsa alıcısı var' mantığıyla servis edilmiştir"

Bu arsa üzerinde hiçbir inşaat olmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. Bitişik arsa Sayın Bakan'ın babasının olduğu için arsa fiilen tevhid ile 2003 yılında alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir. Evrensel gazetecilik değerlerinden nasibini almayan, somut vakayı sadece algıyla müvekkil aleyhine kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanan ön yargılı muhabire, bakanlıktan yetkili bir kişi tarafından olayın gerçeği ve süreç anlatılmasına rağmen gerçekler bilinçli olarak bağlamından kopartılmış ve sözde haber art niyetli olarak kamuoyuna 'nasılsa alıcısı var' mantığıyla servis edilmiştir.

Haberle ilgili sert sözler

Avukat Özel, sözlerini şöyle tamamladı: Kanal İstanbul'un gündeme geldiği tarihten çok geriye dayanan bir mazisi olan söz konusu bu arsa ile ilgili yapılan bu etik dışı, ahlak dışı, yalan ve iftiralara karşı tüm hukuki yolları hızlı ve etkin olarak kullanacağımızı, yalan ve algıya asla teslim olmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.