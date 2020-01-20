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Japon sanayi devi Mitsubishi'ye siber saldırı

Mitsubishi Elektrik, büyük çaplı siber saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda kamu kurumlarıyla yazışmalarında aralarında olduğu bilgiler çalındı.

Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi Elektrik'in büyük çaplı siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Mitsubishi Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Japonya'daki idari ofisinin bilgisayarlarından yetki dışı erişimle bilgi çalındığını açıkladı.

Şirket açıklamasında, ilk kez geçen yıl haziranda Japonya'daki ağ bilgisayarlarında şüpheli faaliyete rastlanmasının ardından başlatılan iç soruşturma sonucunda, bunun büyük çaplı bir siber saldırı olduğu ve bu yolla ağlardan büyük miktarda bilgi çalındığının anlaşıldığı belirtildi.

Siber saldırı nedeniyle çok sayıda özel yazışma ve dokümanın bilgisayar korsanlarının eline geçtiği vurgulanan açıklamada, bunlar arasında Savunma Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Otoritesi gibi hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaların yanı sıra elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon ve demir yolu gibi altyapı hizmeti sağlayan özel şirketlerle yürütülen projelere dair bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Hassas bilgi yok

Açıklamada, çalınan bilgilerin altyapı projelerine dair hassas bilgileri içermediğinin altı çizilerek, saldırının yol açtığı endişe ve kaygılar nedeniyle özür dilendi.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da Mitsubishi'nin konuyla ilgili hükümeti bilgilendirdiğini, çalınan bilgilerin ağırlıkla şirketin insan kaynakları ve satış gibi işletme konularıyla ilgili olduğu, savunma teknolojileri ve elektrik enerjisi gibi hassas sektörlerdeki bilgilerin risk altında olmadığını aktardığını kaydetti.

Şüpheli Çinli korsanlar

Siber saldırının arkasında, kişisel bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarına sızma saldırıları düzenledikleri bilinen Çinli bilgisayar korsanları grubunun olduğundan şüpheleniliyor.

Mitsubishi Elektrik, elektrik altyapı projelerinin yanı sıra savunma alanında da faaliyet gösteriyor. Şirket, 2018'de Japonya'nın üçüncü büyük savunma üreticisi konumunda bulunuyordu.

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