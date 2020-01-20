HABER /  YEREL

Bakan Bekir Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını söyledi. 

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesinde, şu anda baraj gövde betonu dökülme çalışmalarının devam ettiğini, baraj genelinde yaklaşık yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını, 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildiğini belirterek, "18 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 2 milyon 300 bin metreküplük kısmı dökülerek yaklaşık yüzde 58 gerçekleşme sağlandı ve bu kategoride bir rekora imza atıldı. Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor" dedi.

650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendisini 7 senede amorti etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar! Eski futbolculara ceza yağdı
FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Arif Sarı yakalandı! FETÖ'nün viral adamı
Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'da arazisi mi var? Avukatı işin aslını açıkladı
Türkiye'de yabancıların en çok konut aldığı şehirler
Altın alacaklar dikkat dolandırılabilirsiniz! Çeyrek altın alırken nelere dikkat etmeli?
Erdoğan Berlin Zirvesine giderken makam aracında G.Saray-Denizlispor maçını izledi
ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümüne özel paylaşım
Kimlik değiştirme son tarihi ne zaman yeni kimlik başvuru ekranı
Rahşan Ecevit için TBMM'ye teklif! 5 parti imza verdi
AÖL kayıt ücretleri 2020 kaç para hangi bankaya yatacak?
Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı
Hac kesin kayıtları ne zaman nasıl yapılır kaç para?
Yorumlar