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FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar! Eski futbolculara ceza yağdı

FETÖ'nün futbol yapılanması kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları dava karara bağlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklar Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler’in avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep ederken, antrenör İsmail Şengül’ün avukatı, duruşma savcısının esas hakkındaki görüşü doğrultusunda müvekkilinin beraatini istediklerini kaydetti.

Eski futbolculara ceza yağdı
Mahkeme başkanı, sanıkların duruşmada olmaması nedeniyle sanık avukatlarından sanıklar adına son sözlerini aldı. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski futbolcu sanıklar Zafer Biryol ile İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan suçun işleniş biçimi gerekçesiyle 6 yıl 3’er ay hapse mahkum etti.

Uğur Boral, Ömer Çatkıç ve Bekir İrtegün
Mahkeme, yargılama süresince pişmanlık göstererek, örgüt hakkında bilgi vermeleri nedeniyle eski futbolcu sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral’ı aynı suçtan 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu sanıklar hakkında 1 yıl boyunca denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıklamıştı.

Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Mütalaada ayrıca sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi.

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