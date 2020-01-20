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İstanbul merkezli 10 ilde harekete geçildi! Sahte engelli raporu çetesi

İSTANBUL merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz şekilde engelli raporu sağlayan 'engelli raporu çetesi' şüphelisi 108 şüpheliden 59'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 108'ini yakaladı.

59'u tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla serbest 

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

"Sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen..."

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

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