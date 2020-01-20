Teknofest nerede yapılacak? Selçuk Bayraktar açıkladı

T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar 2020 Teknofest hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 2020 Teknofest'in Gaziantep'te yapılacağını duyurdu.

ki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Anadolu'da gerçekleştirme kararı aldık. Aday kentleri değerlendirdik. Gaziantep tüm kriterlerde üst düzeyde. Zeugma burada hemen yakında Göbeklitepe ve eshabı kehf bulunuyor. Biraz daha ileride cezeri türbesi var. Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız İstanbul'a gelemeyen çocuklara ulaşmak. Umut ışıklarımızın sayısı artsın istiyoruz." dedi.

'Bu yıl dünyaya sesimizi Güneydoğu Anadolu'dan duyuracağız'

TEKNOFEST, hazırlıkları kapsamında Gaziantep'teki istişare toplantısında konuşan Selçuk Bayraktar, "İlkinde 560 bin, ikincide 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağırladık. Bu yıl dünyaya sesimizi Güneydoğu Anadolu'dan duyuracağız." açıklamasında bulundu.