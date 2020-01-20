Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 6 rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan