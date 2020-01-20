KKTC'yle ilgili bomba iddia! Rusya tanımaya hazırlanıyor

KKTC'yle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia konuşuluyor. İddianın sahibi Eski Genelkurmay İç Güvenlik Müdürü Ünal Atabay...Atabay Rusya'nın Kıbrıs'ı tanıyacağını açıkladı.

Atabay, Rusya'nın ince hesabı arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımak ya da Abhazya'ya tanıttırmanın bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile işbirliği kaçınılmaz oldu

Sözcü'de yer alan habere göre, Atabay, coğrafi ve enerji kaynakları bakımından Doğu Akdeniz'in Suriye ile bütünlük sağladığını belirtti ve Rusya'nın planını ise şöyle açıkladı: "Suriye sahasındaki zenginliklerin, gerekse deniz yetki alanlarındaki enerjinin kullanılabilmesi için Rusya'nın KKTC'ye ihtiyacı bulunuyor. Bu noktada Türkiye ile iş birliği kaçınılmaz ve bir zorunluluktur.

KKTC'de askeri üs elde etmek istiyor

Rusya, Suriye'de Türkiye ile olan pürüzlerin kalkması ve Doğu Akdeniz'de enerji alanında iş birliği yapması karşılığında, KKTC'yi tanımak ya da Abhazya'ya tanıttırmak, buna karşılık Türkiye'nin de Abhazya'yı tanımasını planlıyor. Böylece Rusya; KKTC'de askeri üs elde etmek ve ayrıca önümüzdeki süreçte Suriye'nin imar ve inşasında kullanılmak üzere Kıbrıs'ın Karpaz bölgesinde lojistik bir üs oluşturmak niyetinde.

Çeşitli bahanelerle bu kavganın içerisinde yer alıyorlar

"Kaos, İran'dan Yemen'e ve Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar uzanan eksende kendini gösterirken, başta ABD ve Rusya olmak üzere bölge dışı aktörler çeşitli bahanelerle sahada veya masada bu kavganın içerisinde bir şekilde yer alıyor."