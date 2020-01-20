Amazon'un kurucusu Jeff Bezos en zengin unvanını Bernard Arnault'a kaptırdı!
E-Ticaret devi Amazon'un sahibi Jeff Bezos, en zengin iş insanı unvanını Fransız Bernard Arnault'a kaptırdı.
Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ünlü iş insanı Jeff Bezos, son birkaç senedir dünyanın en zengin insanı olarak biliniyordu. Ama Jeff Bezos artık unvanını yine başka bir iş insanına kaptırdı.
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Ancak Forbes'ta yer alan habere göre, 56 yaşındaki Bezos 'dünyanın en zengini' unvanını kaybetti. Bezos'un yerine gelen isimse LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu.
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Bu değişikliğin nedeni ise Amazon hisselerinde yaşanan %0.7 düşüş ve LVMH hisselerinin %0,7 oranında artması.
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Cuma günü Amazon hisselerinde yaşanan bu düşüş sonrası Bezos'un kişisel serveti de 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geriledi.
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