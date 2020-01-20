Malatya fark yedi Gökhan Töre gecelere aktı

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre, maç için geldiği İstanbul'da kendini gecelere attı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre, maç için geldiği İstanbul'da kendini gecelere attı.
Sabaha kadar eğlendi
Takımının Başakşehir'e 4-1 mağlup yenildiği karşılaşma sonrası sevgilisiyle Bebek Lucca'ya giden futbolcu, ardından eğlenceye Klein'da devam etti.
Koşar adımlarla içeri girdi
Mekana sevgilisiyle el ele gelen Töre, gazetecileri görünce koşar adımlarla içeri girdi.