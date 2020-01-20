Hayrettin Karaca çocukları kaç tane kızı evden atmıştı

TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal Başkanı Hayrettin Karaca hayatını kaybetti. 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın ardından hayatı merak edildi. 2 kez evlilik yapan Hayrettin Karaca'nın Atay Karaca, Halil Karaca, Kına Karaca, Elif Karaca adında 4 çocuğu var.

Hayrettin Karaca'dan kahreden ölüm ölüm haberi geldi. TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti. Toprak Dede lakabıyla tanınan Hayrettin Karaca'nın ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Hayrettin Karaca 2 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini Türkan Karaca ile yaptı ve çift 1946 yılında ayırdı. ikinci evliliğini ise Sevim Karaca ile yaptı fakat Sevim Karaca 2001 yılında vefat etti. Hayrettin Karaca'nın 4 çocuğu bulunuyor. Çocuklarının isimleri şöyle: Atay Karaca, Halil Karaca, Kına Karaca, Elif Karaca

TEMA'nın kurucusu olan ve sayısız ödülün sahibi olan Hayrettin Karaca hayatını kaybetti. Hayrettin Karaca'nın ölüm haberi TEMA Vakfı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğan Hayrettin Karaca 97 yaşında hayata veda etti. İki kez evlenen Hayrettin Karaca'nın ikinci eşi Sevim Karaca 2001 yılında vefat etmişti. Hayrettin Karaca ilk eşi Türkan Karaca ile 1946 yılında ayrılmıştı.

Hayrettin Karaca'nın çocukları

Hayrettin Karaca'nın 4 çocuğu bulunuyor. Çocuklarının isimleri şöyle: Atay Karaca, Halil Karaca, Kına Karaca, Elif Karaca

Neden hep aynı kazağı giyiyordu?

Hayrettin Karaca hep aynı kazakları giyer, eskiyen gömleklerinin manşetlerini, yakalarını değiştirip yeniden kullanır, ayakkabılarına pençe yaptırırdı. Hayrettin Karaca verdiği bir röportajda 'neden hep aynı kazağı giyiyorsunuz' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Param var ama hakkım yok. Fazladan aldığınız her bir tüketim malzemesinin doğaya bedeli var

Kızı evinden atmaya kalkmıştı

Hayrettin Karaca 2001 yılında çok sevdiği eşi Sevgi Karaca'yı kaybettikten sonra çocuklarının 'miras' kavgasının ortasında kaldı. Sevgi Karaca vefatıyla arkasında çok büyük bir miras bırakmıştı. Özellikle mücevherleri milyarlarca lira değerindeydi. Çocukları bu mücevherlerin satılmasını istiyordu ve bunun için tereke davası açtılar.

Eşiyle bir ömür geçirdiği ev ile manevi değeri olan eşya ve mücevherlerin satılmasına karşı çıkan Hayrettin Karaca, aile arasında yapılan bir protokolle değeri trilyonlarla ölçülen mirasın küçük bir bölümünün satışına razı oldu. Bir protokol hazırlandı. Bu protokole göre paylaşım şöyle olacaktı:

Hayrettin Karaca antika ve hatıra değeri olan eşya ve mücevherleri satın alacak ve bu satışta kendisine kolaylık sağlanacaktı. Nişantaşı'nda bulunan ve Karaca çiftinin ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği daire Hayrettin Karaca hayatta bulunduğu sürece satılmayacak, mirasçılara kira bedeli verilecekti. Akmerkez'deki daire ve Datça'daki yazlık satılacak, fon ve döviz hesapları ile Karaca Giyim Sanayi ve Karaca Pazarlama'nın hisseleri mirasçılara paylaştırılacaktı.

Kızı Elif Karaca yanaşmadı

Protokolün ardından Akmerkez'deki daire satılarak paylaşıldı. Karaca, Datça Aktur'daki evin de kullanım hakkını bedelini ödeyerek almak istedi. Elif Karaca, buna yanaşmayınca, eve 250 bin dolara müşteri bulundu. Ancak, depozito alınmasına rağmen Elif Karaca'nın ağır davranması nedeniyle ev satılamadı.

"Kızım beni sokağa atmaya çalışıyor"

Elif Karaca, Nişantaşı ve Datça'daki evler için ortaklığın giderilmesi davası açtı. Baba Karaca da bunun üzerine Şişli Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kızı Elif Karaca'ya 30 milyar liralık tazminat davası açtı. Karaca, çalışarak kazandığı servetinin bir kısmını ölen eşinin üzerine yaptığını, kızının bu evlerde hatıralarıyla yaşamasına izin vermediğini belirterek "Kızım beni sokağa atmaya çalışıyor" dedi.

Hayrettin Karaca kimdir?

TEMA’nın kurucusu olarak bilinen Hayrettin Karaca’nın hayatı başarılarla dolu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye’de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir. Hayrettin Karaca bu konuda şunları söylemişti:

-Ben sanayici olmak istemiyordum. İstediğim edebiyatla ilgilenip kalan zamanımı doğayla iç içe geçirmekti. Fakat o günlerde babamıza karşı çıkmak söz konusu değildi.

Ellili yaşlarında, Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova’daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin’i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir.

Kendini insanlığa adamış

Hannover Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca’dan “Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım' diye söz etmişti.

Mirası TEMA Vakfı oldu

Hayrettin Karaca'nın Türkiye'ye en büyük mirası TEMA Vakfı oldu. Doğa bilincini oluşturan ve örnek köy projeleri ile alkış alan TEMA Vakfı, Hayrettin Karaca tarafından kuruldu.