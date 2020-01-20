Galatasaray'da Nzonzi için sürpriz karar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi her an affedilebilir.

Roma'dan Galatasaray'a 30 Haziran’da büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle 40 gündür kadro dışı kalan Steven Nzonzi hakkında son karar verildi.

Her an affedilebilir

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta sadece 1 asist yapan ve aslında kendisinden beklenen kaliteyi sahaya yansıtamayan Steven Nzonzi’nin büyük bir ihtimalle takımda kalacağı anlaşılırken, Fatih Terim’in yönetime ‘yerine adam alınmadığı takdirde göndermemiz mümkün değil’ raporu verdiği belirtildi. PSG, Everton, O. Lyon, Torino ve bazı La Liga ekipleriyle görüştüğü iddia edilen Fransız yıldızın özür dileyip arkadaşlarının yanına katılması beklenirken, yönetimin de gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Galatasaray'ın önceliği defans

Birçok orta saha oyuncuyla ilgilenmesine rağmen önceliği stopere veren Galatasaray’ın ilk olarak tecrübeli bir defans almak istediği bilinirken, orta saha çalışmalarının ikinci planda kaldığı öğrenildi. Sol bek, sağ bek, kanat forvet transferleriyle (Onyekuru – Sekidika) bazı problemlerini çözen Fatih Terim’in Marcao’nun partnerini aradığı anlaşılırken, Şükrü Hanedar’ın İtalya’da bazı görüşmelere devam ettiği bildirildi.