HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da Nzonzi için sürpriz karar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi her an affedilebilir.

Roma'dan Galatasaray'a 30 Haziran’da büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle 40 gündür kadro dışı kalan Steven Nzonzi hakkında son karar verildi.

Her an affedilebilir
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta sadece 1 asist yapan ve aslında kendisinden beklenen kaliteyi sahaya yansıtamayan Steven Nzonzi’nin büyük bir ihtimalle takımda kalacağı anlaşılırken, Fatih Terim’in yönetime ‘yerine adam alınmadığı takdirde göndermemiz mümkün değil’ raporu verdiği belirtildi. PSG, Everton, O. Lyon, Torino ve bazı La Liga ekipleriyle görüştüğü iddia edilen Fransız yıldızın özür dileyip arkadaşlarının yanına katılması beklenirken, yönetimin de gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Galatasaray'ın önceliği defans
Birçok orta saha oyuncuyla ilgilenmesine rağmen önceliği stopere veren Galatasaray’ın ilk olarak tecrübeli bir defans almak istediği bilinirken, orta saha çalışmalarının ikinci planda kaldığı öğrenildi. Sol bek, sağ bek, kanat forvet transferleriyle (Onyekuru – Sekidika) bazı problemlerini çözen Fatih Terim’in Marcao’nun partnerini aradığı anlaşılırken, Şükrü Hanedar’ın İtalya’da bazı görüşmelere devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'yle ilgili bomba iddia! Rusya tanımaya hazırlanıyor
Türkiye'ye 'Korsan' diyen Rum yönetimine KKTC'den sert yanıt!
TEMA'nın başkanı Hayrettin Karaca hayatını kaybetti eşi ve çocukları kimdir
Berat Albayrak ekonomide 2019 yılını değerlendirdi! Önemli kur ve enflasyon mesajı
FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar! Eski futbolculara ceza yağdı
FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Arif Sarı yakalandı! FETÖ'nün viral adamı
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'daki arazisiyle ilgili ilk açıklama
Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı
Hayrettin Karaca kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?
Malatya fark yedi Gökhan Töre gecelere aktı
Hac kesin kayıtları ne zaman nasıl yapılır kaç para?
2020 Ramazan Bayramı ne zaman Ramazan başlangıcı
Yorumlar