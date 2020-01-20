Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'daki arazisiyle ilgili ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa satın aldığı iddiasıyla ilgili soruya "Çok ilgimi çekmiyor açıkçası kimin arazi aldığı. Bakan veya başkası, şirket. O biraz farklı bir konu. Onu halk değerlendiriyor zaten." diye yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce Kanal İstanbul projesinin en kritik noktasında yer alan Terkos Gölü ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Kanal İstanbul ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında, Boyalık Mahallesi’nde 2012 yılında alınmış 13 dönümlük bir arsası olduğu, hatta hemen yan tarafında da babasının 3 dönümlük 2003 yılında aldığı bir arazisi olduğu ve bu arazinin de yapılaşmaya açık olduğu ortaya çıktı. Yorumunuz ne olacak” sorusuna yanıt verdi:

“Çok ilgimi çekmiyor açıkçası kimin arazi aldığı. Bakan veya başkası, şirket… O biraz farklı bir konu. Onu halk değerlendiriyor zaten. Ama benim ilgilendiğim konu, 2011'den bu yana, burada ortaya konulan bir reklamla, tanıtımla, ama yurtiçi ama yurtdışından insanların gelip, bu niyetle buradan arazi satın almış olmaları; sürecin daha yapılaşma işi başlamadan bireysel ranta dönüşmesi. Allah korusun, inşallah olmayacak ama düşünsenize; kamulaştırmalar, milyonun üzerinde bir şehirleşme… Bütün bu unsurlar kimin cebine girecek? Ne için? Yani şu güzel doğayı, bugün gezdiğimiz o kumsalları, ormanı, yeşili, doğayı, suyu koruma adına, İstanbul’u koruma adına bunları yapmak varken, ne için bunlar düşünülüyor ve bu kadar hırs yapılıyor, anlamış değilim”

Albayrak'ın avukatından açıklama

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın vekili Avukat Ahmet Özel, bir gazetede yer alan ‘Damat işi biliyor’ başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Haberde bahsi geçen arsanın Bakan Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’a ait olduğunu belirten Özel, “Bakan Albayrak’ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada bir adet prefabrik ev yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesi ile imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır. Bu arsa üzerinde hiçbir inşaat olmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. Bitişik arsa Bakanın babasının olduğu için arsa ilen tevhid ile 2003 yılında alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir” açıklamasında bulundu.