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Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş mı veriliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'deki Libya Konferansı sonrası dönüş yolunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Suriyelilere maaş veriliyor iddialarıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan, Berlin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yaptığı değerlendirmede hem Libya ve Suriye konusu, hem de iç politikayla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'nin gündeme getirdiği asılsız iddiaları eleştirdi.Bu eleştirilerden biri de "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasıydı.

Maaş falan verdiğimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş iddiaları için "Türkiye'de öyle bir hava estirdi ki, bizi eleştirdiler. Bize "bunları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, bunlara maaş veriyorsunuz…" dediler. Maaş falan verdiğimiz yok. Biz maaşı kendi vatandaşlarımızın yoksullarına veriyoruz. Bunların hepsi belgeli ve bu insanların birçoğu biliyorsunuz kamplarda, konteyner kentlerde, çadır kentlerde aylarca yıllarca yaşadılar.

Bunların hepsi sersefil değildi

Daha sonra çadır kentleri kaldırdık, imkan bulanlar evlere kiralık taşınmaya başladılar. Bunların hepsi sersefil değildi. Bunlar içerisinde mühendisi var, ebesi var… Şu anda daha uygun zemine oturttuk. Artık çadır kent kalmadı. Şimdi sadece konteyner kentler kısmen var. Diğerleri de yerleşiyor bunların içerisinde. Onu da çok rahat söyleyeyim. Meslek sahibi olanlar zaten kendileri de iş sahibi olmaya başladılar. ifadelerini kullandı.

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