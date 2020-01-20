Berlin Zirvesi sonrası Sarrac'tan çarpıcı Hafter açıklaması

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez es Sarrac, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi'nde desteklenen ateşkese bağlı kalacağını ancak darbeci General Halife Hafter ile doğrudan görüşmelerde bulunmayacağını söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez es Sarrac, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sonrası bugün yeni açıklamalarda bulundu.

Darbeci Hafter tarafından kapatılan petrol limanlarının kısa sürede açılması gerektiğini söyleyen Sarrac, zirvede desteklenen ateşkese bağlı kalacağını ancak Hafter ile doğrudan görüşmelerde bulunmayacağını belirtti.