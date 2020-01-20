Eskişehir'de Avustralya için eylem

Eskişehirliler, hazırladıkları özel kıyafet ve dekorla Avustralya’daki orman yangınlarından etkilenen hayvanlara dikkat çekti.

Avustralya’da 2019’un Eylül ayında başlayan orman yangınları hala devam ediyor...

Kıta genelinde meydana gelen yangınlarda 28 kişi hayatını kaybederken, alınan son bilgilere göre; içerisinde kanguru ve koalaların yoğunlukta olduğu yaklaşık yarım milyar hayvan da telef oldu.

Oyuncak hayvanlar kullanıldı

Söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı yangınlara bir tepki de Eskişehir’den ilginç bir protesto geldi.

Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği yönetici ve üyeleri, hazırladıkları dikkat çekici etkinlik ile yangınların söndürülememesini protesto etti.

Katılımcılar, Odunpazarı Belediyesi Hicri Sezen Parkı'nda düzenledikleri protesto gösterisinde, koala, ayı, panda, fil gibi çeşitli hayvan oyuncuklarını dekor olarak kullandı.

Yalnız dekor olarak kullanılan hayvanlar, varlığını Avustralya'da sürdürmüyor...