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Siirt'te soba ızgarasıyla öğrencilerin vücudunu dağlayan öğretmen açığa alındı

İhlas Haber Ajansı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde bir ilkokulunda meydana geldi. Okulda görevli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletti.

Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında geniş çaplı inceleme başlattı.

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