Ünlü Vloggerların Bursa çıkarması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de kurumsal olarak ilk kez düzenlenen Vlogger Workshop Akademi, Türkiye’nin önemli Vloggerlarını Bursalılarla buluşturdu. Hayrettin, Kafalar, Gezimanya, Taklitman ve Danilo Zanna, vlogger dünyasının tüyolarını takipçileriyle paylaştı.

Gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkan sağlamak için farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Vlogger Workshop Akademi adıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Hayrettin, Kafalar, Danilo Zanna, Taklitman ve Gezimanya gibi ünlü vloggerların takipçileri katıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu’nda düzenlenen etkinliği 2 bin kişi takip etti. Programın sunuculuğunu Hayrettin Karaoğuz yaptı. Programın başında söz alan Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdullah Işıklar, internetin doğru kullanımı üzerine hem çocukları hem de ebeveynleri uyardı. İnternetin doğru kullanılmaması halinde özellikle gelişim çağındaki çocuklar üzerinde farklı sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çeken Işıklar, TÜİK verilerini de kullanarak detaylı bir sunum yaptı.

İnteraktif program

Konu sosyal medya ve vloggerlık olurca, program da karşılıklı diyaloglarla interaktif bir halde geçti. Hayrettin’in özellikle Amerika’da çektiği Türk şakaları salonda kahkahalarla izlendi. Daha sonra sahne alan Taklitman de takipçilerinden gelen istekler doğrultusunda küçük şovlar yaptı. Yine takipçileri milyonları aşan Kafalar ekibi, Fatih Yasin’in askerde olması nedeniyle sahneye Fatih’in kantondan yaptırdıkları maketiyle çıktı. Takipçileri tarafından soru yağmuruna tutulan Bilal Hancı ve Atakan Özyurt, ilk videolarının izlenme sayısından, çekecekleri konunun seçimine kadar merak edilen pek çok soruyu yanıtladı. Gezimanya’dan Murat Özbilgi’nin video destekli sunumu da beğeniyle izlendi.



İtalyan Şef Danilo’ya büyük ilgi

İtalyan Şef Danilo Zanna da alkışlarla sahneye çıktı. Son olarak MasterChef yarışmasındaki jüri üyeliğiyle de takipçilerinden tam not alan Danilo Zanna, kendisine soru sormak isteyen kimseyi geri çevirmedi. Zanna, salonda programı takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, böyle büyük bir organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

Etkinliği sonunda salonu dolduran yeni vlogger adaylarına seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu hatırlattı.

Bizi izlemeye devam edin

Sosyal medyanın artık hayatın her alanında olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Ama bunun bilinçli ve eğitimli olması lazım. Özellikle bunu temin etmek adına bu organizasyon gerçekleşti. Bu konuda deneyimli arkadaşlarımızı davet ettik. Sağ olsunlar, gayet de güzel bir program oldu. İçinizde lise, üniversite belki de ortaokulda okuyan kardeşlerimiz var. Hepiniz için bir hayat var gelecekte. Faklı mesleklerde, farklı iş kollarında eğitimler alacaksınız ve bunlarla alakalı çalışacaksınız. Bir köşesinden hayata tutunmaya çalışacaksınız. Gönlünüz rahat olsun; bu yaşlarda sosyal medya kullandığınız gibi ileriki yaşlarınızda da kullanacaksınız. Artık hayatın vazgeçilmez bir gerçeği. Ben bir camii bahçesinde sohbet ederken 80’li yaşlarda bir amcamız gelip ‘Ben şunu Facebook’ta gördüm’ diyebiliyor. Demek ki hayatın her aşamasında, her yaşta sosyal medya kaçınılmaz bir gerçek. Ama benim tavsiyem bunu bilinçli yapmak lazım. Bir teknolojiyi doğru manada kullanırsanız çok iyi sonuçlar elde edersiniz ama doğru manada kullanmazsanız zarar veren bir unsur haline dönüşür. Biz de zarar vermeyen bir unsur olsun istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında daha çok sürpriz organizasyonlar var. O yüzden de bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.