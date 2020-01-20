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Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın İznik ilçesinde, iddiaya göre, "Beni seviyor musun?" sorusuna, "Hayır" cevabını alınca sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kıran kadın, aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde M.T. idaresindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.T. hafif, yanında oturan G.A. adlı kadın ise ağır yaralandı. Yaralılardan G.A, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinden Bursa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, G.A.'nın direksiyon başındaki sevgilisi olduğu iddia edilen M.T'ye, "Beni seviyor musun?" diye sorduğu, "Hayır" karşılığını alınca sinirlenerek direksiyona müdahale edip kırdığı iddia edildi.

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