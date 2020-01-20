Serdar Ali Çelikler TFF'yi bombaladı: Dertleri siyaset dengesi sağlamak

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, TFF'yi topa tutarken ''Bunların derdi futbol değil. Federasyonun derdi siyaset dengesi sağlayayım. Sizin dünyadan haberiniz yok. Sabaha kadar orada protokolde oturun.'' dedi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

''TFF'ye baskı var''

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli için ''Gidişi olsun dönüşü olmasın diyen Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı;

''Comolli zaten yanlış bir karardı. Basketbol şubesi de küçülecek. Yönetimin içi de değişecek. İşten anlayanlar gelecek. Böyle olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor kadro yok çünkü. TFF'ye baskı var Fenerbahçe transfer yapmasın diye. Hak hukuk adalet varsa Fenerbahçe'nin limit aşması gerektiğini düşünüyorum.''

''Lan sizin dünyadan haberiniz yok''

TFF'yi yerden yere vuran Çelikler, ''TFF talimat değişikliği yaptı. Kulüpler Birliği'nden yazı isteniyor. Öneriniz var mı diye. 1 ay önce. Birçok kulüp öneri gönderiyor. Nerede kırmızı kart görüyorsan cezasını orada çeksin diye. Federasyona bu dosya mail ortamında gönderiliyor. TFF çalışanları maili açmamışlar. Bunların derdi futbol değil. Federasyonun derdi siyaset dengesi sağlayayım. Bu işler olunca da futbolla bu kadar ilgileniyorsun. Biz yönetsek daha iyi yönetiriz. 19:05'de tweet attılar haberiniz yok. Senin hiçbir şeyden haberin yok ki. Lan sizin dünyadan haberiniz yok. Sabaha kadar orada protokolde oturun. Varsa bir açık kullanacaklar.'' dedi.

''Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var''

Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönme ihtimali üzerine konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Arda bu takımda oynayamaz ama dönmeli. Galatasaray'ın ihtiyacı yok. Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var. Arda'yı istemeyen bir kesim de var. Arda'nın bin tane yanlışı var ama Galatasaray'a yok. Bu iş olacak.'' ifadelerini kullandı.

''Beşiktaş neden sesini çıkarmıyor''

Beşiktaş yönetimini eleştiren Çelikler, ''Ahmet Nur Çebi'ye yarın bırak deseler hemen bırakır. Limit konusunda haklı olan bir Beşiktaş var ama sesini çıkarmıyor. Neden konuşmuyorlar. Niye susuyorlar. Demek ki transfer yapmayacaklar.

''Beşiktaş camiası kendi kendini yiyip bitiriyor''

Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeleri değerlendiren Candaş Tolga Işık, ''Pedro Rebocho, Süper Lig'de herhangi bir takımda oynayacak bir oyuncu değil. Facia. Sözleşmesinde özel bir madde varmış. 20 lig maçında oynar ve Beşiktaş ligi ilk dört içerisinde bitirirse Pedro Rebocho'nun bonservisini almak zorundalar. Hasic'in transferi ise 1- ya da 1,250'ye bitebilirmiş. Abdullah Avcı da 3 yıllık kontratı sonunda 36 milyon euro alacak. Beşiktaş dün kazansaydı farklı şeyler konuşulurdu. Beşiktaş camiası kendi kendini yiyip bitiriyor. Fikret Orman dönemi için gidip suç duyurusunda bulunabilirler.'' dedi.

''Sivasspor şampiyon olursa kimse şaşırmasın''

Başakşehir ve Trabzonspor'un rakiplerine göre daha iyi oynadığının altını çizen Işık, ''Sivasspor şampiyon olursa kimse şaşırmasın. İyi takım kimse yaban atmasın.'' dedi.