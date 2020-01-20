Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 122.619,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.145,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,91 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile spor oldu.

Tarihi zirveyi gördü

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, olumlu seyreden küresel risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 122.925,97 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu 122.619,77 puana taşıdı.