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Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın

Arda Turan, UltrAslan'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Deneyimli oyuncu, Ali Sami Yen'de top toplayıcılık yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." yazdı.

Arda Turan, UltrAslan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Arda, Ali Sami Yen Stadı'nda Hagi'nin gol attığı bir maçta top toplayıcılık yaptığı görüntüyü paylaştı ve "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." yazdı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

İşte UltrAslan'ın açıklaması:

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.

Zorlu göndermesi
Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."

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