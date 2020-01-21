Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? Ali Koç 3 futbolcunun adını verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer için Tahkim Kurulu'nun kararını beklediklerini söyledi. Ayrıca Ali Koç; Falette, Ricardo Rodriguez ve Moses'in son durumuyla alakalı konuştu.

Fenerbahçe, transfer için Tahkim Kurulu'nun harcama limitlerinin yapılandırılması konusunda vereceği karara odaklanmış durumda.

''Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor''

TRT Spor'a konuşan Koç, sürecin yavaş ilerlediğini söyledi. Başkan Ali Koç, kulübün neden transfer yapamadığını şöyle açıkladı: "Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Son kapı kaldı o da Tahkim. Yarın(bugün) yapılmasını bekliyorduk, Perşembe gününe alındı. Ağırdan alıyorlar. 17'sinde karar aldılar. Tahkim'e gittik. Diyelim lehimize karar çıktı ayın 25'ine gelmiş oluyoruz ve bizim hamle alanımız kalmıyor. Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. Buna da izin vermiyorlar."

''Esneklik sağlanmadığı sürece; B planımız yok"

"Fenerbahçe, Avrupa'ya gidebilecek mi?" sorusuna "Yeniden yapılandırma yapabilirsek, evet." şeklinde yanıt veren Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe şu anda bonservis karşılığında oyuncu satsa dahi bu durumda transfer yapmamıza imkan tanınmıyor. Bize bu imkanı verin diyoruz, yaptığımız hamlelerle bütçemiz de düşecek ama şu an hiçbir şekilde transfer yapma şansımız yok. Esneklik sağlanmadığı sürece; B planımız yok."

''Hocamızın arzu ettiği bir oyuncu''

Ali Koç, henüz lisansı çıkarılmayan Simon Falette'nin mevcut durumda oynayamayacağını belirtti. Fenerbahçe Başkanı adı sık sık sarı-lacivertli kulüpte anılan Ricardo Rodriguez ile iligi olarak ise "İlgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu." dedi.

''Moses gitmedi ama gidebilir''

Sözlerine Victor Moses'ın olası ayrılığıyla nokta koyan Koç, "Hiçbir şey 'bitmeden' bitmez. Moses, 3-4 haftadır Chelsea'de. Chelsea, kiralık yolladığı oyuncuları kendi tedavi ediyor. Moses gitmedi ama gidebilir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ara transfer penceresi 31 Ocak Cuma günü sona eriyor.