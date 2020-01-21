Peş peşe operasyonlar! 47 kişi hakkında gözaltı kararı

ADANA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen kişilerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi .İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.

22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine “abi”lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyon düzenledi

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul’da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

25 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de, şüphelileri yakalaman için operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği öğrenildi.