Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil zanlısı Bursa'da yakalandı

SAMSUN’un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79), cinayet zanlısı Fikret C. (52), oğullarını ziyarete geldiği Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, cinayet suçlamasını kabul etmedi.

Olay, 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.

3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

Çekirge Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler şüphe üzerine bir yaya olan bir kişiyi durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliği düşürdüğünü söyleyince ekipler iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu ortaya çıktı. Cindi, gözaltına alındı. Cindi'nin İstanbul Kağıthane'de ikamet ettiği ve orada bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, Bursa'da ikamet eden 2 çocuğunu görmeye geldiği belirtildi.





Cinayeti kabul etmedi

Öte yandan karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gazetecilerin, "benzin dökerek diri diri öldürdüğünüz doğru mu?" şeklindeki sorusuna şüpheli, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" dedi.