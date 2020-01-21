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Furkan Korkmaz'dan maçı koparan üçlük

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Brooklyn Nets maçının son saniyelerinde attığı üçlükle takımının galibiyetinde kritik rol oynadı.

NBA'de Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 117-111 mağlup etti.  Philadelphia ekibinde Furkan Korkmaz karşılaşmayı 10 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle tamamladı. 

Maçı koparan isim oldu
Milli basketbolcu, bitime 23,4 saniye kala takımı 2 sayı öndeyken attığı üçlükle maçı koparan isim oldu. 

Kariyer rekorunu kırmıştı
Furkan Korkmaz, iki gün önce Chicago Bulls karşısında 24 sayı atarak kariyer rekorunu kırmış ve galibiyette başrolü oynamıştı. 

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