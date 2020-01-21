HABER /  SPOR
ADV Değerler eğitimi ile değerli öğrenciler

Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri

Trabzonspor'la yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman'ın yeni adresi Yeni Malatyaspor olabilir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a 4-0 yenildikten sonra Yeni Malatyaspor yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı açıklamıştı. Ayrılık sonrası konuşan tecrübeli teknik adam 'şaşırdık' ifadelerini kullanmıştı.
 
Ünal Karaman sesleri
Fanatik'in aktardığı bilgiye göre; Başkan Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'u Ünal Karaman'a emanet etmek istiyor. Trabzonspor’da iyi bir ivme yakalayan ancak sürpriz bir şekilde ligin ilk devresinin sonunda Fırtına’dan ayrılan başarılı hoca ile temasa geçildi.
 
Trabzonspor'dan ayrılmıştı
Ünal Karaman ilk yarının bitmesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmış, yerine Hüseyin Çimşir gelmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fatih Terim'in gözüne giremedi yıldız futbolcuya yol göründü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı
New York Times: THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş
Ali Koç: Bu borçların ödenmesi mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyar duymaz talimat verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP yöneticilerine sert cevap
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos’a gidiyor
Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil zanlısı Bursa'da yakalandı
3 büyüklerin 6 aylık bilançosu açıklandı
Furkan Korkmaz'dan maçı koparan üçlük
Türkiye'ye siber saldırıyı kimler yaptı?
Ebru Şancı kimdir yaşı kaç eşi Alpaslan Öztürk kimdir?
Yorumlar 1 yorum