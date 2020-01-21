Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri
Trabzonspor'la yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman'ın yeni adresi Yeni Malatyaspor olabilir.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a 4-0 yenildikten sonra Yeni Malatyaspor yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı açıklamıştı. Ayrılık sonrası konuşan tecrübeli teknik adam 'şaşırdık' ifadelerini kullanmıştı.
Ünal Karaman sesleri
Fanatik'in aktardığı bilgiye göre; Başkan Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'u Ünal Karaman'a emanet etmek istiyor. Trabzonspor’da iyi bir ivme yakalayan ancak sürpriz bir şekilde ligin ilk devresinin sonunda Fırtına’dan ayrılan başarılı hoca ile temasa geçildi.
Trabzonspor'dan ayrılmıştı
Ünal Karaman ilk yarının bitmesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmış, yerine Hüseyin Çimşir gelmişti.
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