Fatih Terim'in gözüne giremedi yıldız futbolcuya yol göründü

Medipol Başakşehir'den ayrılan ve ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan için sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan açıklama yaptı. Arda'nın transferi gerçekleşmesi durumunda taraftar grubu olarak destekleyeceklerini vurguladı. Daha sonrasında Arda Turan'dan bu paylaşıma yanıt geldi. Arda, ultrAslan'ın açıklamasının altına Twitter'dan "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." mesajını yazdı.