Fatih Terim'in gözüne giremedi yıldız futbolcuya yol göründü
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dönüşünün ardından kulübeye mahkum olan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen yıldız futbolcunun kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Faslı oyuncuyusu Younes Belhanda'yı kiralık gönderme kararı aldı. Belhanda’dan gelen kiralama bedeli Ryan Babel’deki gibi gelir olarak gösterilip transfere kaynak oluşturulacak. Belhanda, menajeri William D'Avila'ya "Bana Avrupa'da kulüp bul" dedi. Fransa'ya dönmeye sıcak bakan Belhanda için kiralama formülü devreye sokuldu.
Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdı. Nijeryalı yıldızın İtalya Serie A'ya transferi gündemde. Chelsea Menajeri Frank Lampard, oyuncunun durumuyla ilgili, "Moses kiralıktan dönecek ve başka bir takıma gidecek. Temaslar iyi yönde ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'den ayrılan ve ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan için sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan açıklama yaptı. Arda'nın transferi gerçekleşmesi durumunda taraftar grubu olarak destekleyeceklerini vurguladı. Daha sonrasında Arda Turan'dan bu paylaşıma yanıt geldi. Arda, ultrAslan'ın açıklamasının altına Twitter'dan "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." mesajını yazdı.
Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan 1 yıllığına 400 bin Euro karşılığımda kiraladığı Pedro Rebocho'nun şartlı ve zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu ortaya çıktı. İki kulüp arasında yapılan sözleşemeye göre Portekizli futbolcu 20 Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçında en az 45 dakika forma giyer ve siyah-beyazlılar, Süper Lig'i ilk 4 içersinde tamamlarsa, Rebocho'nun bonservisini almak zorunda kalacak.