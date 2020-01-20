Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı

ÇARŞAMBA GÜNÜ BUZLANMAYA DİKKAT

Çarşamba günü özellikle yerin ıslak olmasından dolayı sıcaklıkların 0'ın atına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olayı olabilir. Çarşamba günü için İstanbulluları buzlanma ve don olayına karşı uyarmakta fayda var. Şu an itibariyle İstanbul genelinde ikinci kar yağışı oluyor. Kış bitmedi daha, mevsim normalleri civarında kar yağışının yaklaşmasını bekleriz. Çarşamba günü yerler ıslak olacağı için, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı olabilir. Özellikle köprü ve viyadüklerde vatandaşların tedbirli olmasında fayda var" dedi.