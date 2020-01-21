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Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan haciz açıklaması!

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin hesaplarına getirilen haciz kararının büyük kısmının kaldırıldığını söyledi.

Haciz işleminin sadece iki hesap için devam ettiğini belirten Maçoğlu, "Onların da bugün yaptığımız görüşmeler sonucunda kaldırılmasını bekliyoruz. Özel giderlerin hepsini kaldırdık. Misafirlerimizi ağırladığımızda veya belediyenin bir toplantısında yapılan giderleri de cebimizden ödüyoruz" dedi.

Kayyumu suçladı

RS FM'e verdiği demeçte, Tunceli Belediyesi'nin kendilerinden önce kayyım tarafından yönetildiğini hatırlatan Maçoğlu, verilen haciz kararının yasal bir dayanağının bulunmadığını ifade ederek, "Belediyelerde şöyle bir karar var. Der ki gelirlerin yüzde 10'unundan fazla borçlanamazsınız. Bizden önceki kayyım ise 45-50 milyonluk bir harcama yapmış. 'Kendi dönemimde iyi bir şey yapayım benden sonra gelenler batarsa batsın' anlayışı doğru değil" dedi.

Belediyenin içinde bulunduğu durumu 1-2 yıl içerisinde aşacağını söyleyen Maçoğlu, "Biz daha çok şeffaflık içerisinde çalışıyoruz. Özel giderlerin hepsini kaldırdık. Misafirlerimizi ağırladığımızda veya belediyenin bir toplantısında yapılan giderleri de cebimizden ödüyoruz. İhaleleri bile minimum giderle yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediyenin halka hizmet götürmek için hiçbir kapıyı çalmaktan çekinmeyeceğini ifade eden Maçoğlu, halka hizmet için yapılan her çalışmada yer almaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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