Necip Memili evlendi eşi Didem Dayıcıoğlu kimdir yaşı kaç?

Show TV'nin fenomen olan dizisi Çukur'da Cumali karakterine hayat veren Necip Memili uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile evlendi. Peki Necip Memili'nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?

Çukur dizisi Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden birisi. Pazartesi akşamlarının açık ara zirvedeki fenomen dizisi senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de olay oldu. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Cumali'ye hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili'den mutlu haber geldi. Memili uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Didem Dayıcıoğlu ile nikah masasına oturdu.

İnstagram hesabında sık sık Didem Dayıcıoğlu ile aşk pozlarını paylaşan Necip Memili, nikahtan ilk kareleri bir ömre bedel notuyla takipçileri ile paylaştı.

518 bin takipçisi olan Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin nikah pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Didem Dayıcıoğlu ile Necip Memili'nin çok yakıştırdı ve bir mutluluk diledi.

Necip Memili'nin en çok beğeni alan paylaşımı nikah pozları oldu. Sade,zarif ve şık bir gelinlik tercih eden Didem Dayıcıoğlu'nun bu seçimi ile tam not aldı.

Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli ve Caner Cindoruk da katıldı.

Aile arasında yapılan sade törene katılanlar arasında olan Defne Samyeli Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak çifte mutluluk dileklerini bir kez daha iletti.

İşte Defne Samyeli'nin mesajı:

"Ömür boyu hep böyle mutlu ve beraber olmanız dileğiyle. Didom sayesinde daha büyük bir aile olduk. Necip'ciğim, duygularımı tarif etmek zor, hoşgeldiniz, ne iyi geldiniz hep birlikte."

Peki Necip Memili'nin eşi Didem Dayıcıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı.

Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine vogue.com ekibinde devam etti.

2013’ten bu yana Vogue Türkiye’de mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürüyor.

Çukur dizisi ile yıldızı parlayan Necip Memili kimdir, hangi dizilerde rol aldı bakalım...

Necip Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğmuştur. Aslen Adanalı’dır. Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde okudu. 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda amatör olarak oynamaya başladı.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a geldiğinde Savaş Dinçel’in yazdığı “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde çocukluk arkadaşı oyuncu Caner Cindoruk ile birlikte oynadı. Kamera karşısına ilk kez Arka Sokaklar isimli dizi ile geçti.

‘Hanımın Çiftliği', ‘Yalan Dünya', ‘Bedel', ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve ‘Dolunay' gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni topladı.

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çuku’a 2. sezonunda dahil olan Necip Memili, Koçovalı Ailesi’nin en büyük oğulları Cumali karakterine hayat veriyor. Necip Memili 1.83 metre boyunda 72 kilo ve İkizler burcudur.