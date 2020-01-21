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Ersan Şen canlı yayında heyecanlandı Didem Yılmaz sakin diyerek yatıştırdı

Ünlü hukukçu Ersan Şen katıldığı televizyon programında konuyu anlatırken heyecandan nefes nefese kaldı. Şen'in heyecanını gören Didem Yılmaz ise Şen'i sakin olun sizi kesmeyeceğim diyerek rahatlatmaya çalıştı.

Habertürk yayınına katılan hukukçu Ersan Şen, konuşması sırasında fazla heyecan yapınca nefes nefese kaldı.Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının konuklarından hukukçu Ersan Şen, her zamanki gibi heyecanlı üslubuyla ön plana çıktı.Konuşması sırasında bir süre nefes nefese kalan Ersan Şen'e, Didem Arslan Yılmaz "Sakin olun, isterseniz bir bardak su getirelim." dedi.

En azından hukuk yolunda ölürüz

Ersan Şen de şu ifadelerle Didem Arslan Yılmaz'a takıldı:"En fazla burada ölürüz, en azından hayırlı bir iş için, hukuk yolunda ölürüz. Millet de der ki 'Bu adam burada canını verdiyse bakalım ne demek istedi'" Ersan Şen'in bu sözleri stüdyodakileri güldürdü.

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