İstanbul Sultanbeyli'de cemevinin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındı

İSTANBUL Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevinde meydana gelen olayda; cemevine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tuvalet camlarını kırarak içeri girdikten sonra yerlere ve camlara provokasyon amaçlı yazılar yazdı, daha sonra cemevinde bulunan bağış kutusundaki yaklaşık 300 lirayı alarak kayıplara karıştı.