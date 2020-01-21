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Jose Mourinho'dan Hakan Çalhanoğlu'na kanca

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Milan'da gözden çıkarılan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da Cagliari, Udinese, SPAL maçlarının kadrosuna alınmayan ve taraftarların bir an önce gitmesini istediği Hakan Çalhanoğlu için Tottenham’ın nabız yokladığı öğrenildi.

Erkisen'in yerine Hakan
2017’de 22 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen’den transfer edilmesine rağmen, oynadığı futbolla sürekli sert bir dille eleştirilen, hatta takımdan gönderilmesi için Boban ve Maldini’ye baskı yapılan Hakan Çalhanoğlu’nun Tottenham’la flört halinde olduğu belirtilirken, Jose Mourinho’nun Christian Eriksen ile boşalan orta saha hattını Hakan’la doldurmayı planladığı ifade edildi.



20 milyon Euro
Bu sezon Serie A’da 18 maçta 2 gol 1 asist yapan 25 yaşındaki futbolcuda zarar etmek istemeyen Milan’ın 20 milyon Euro civarında bonservis ücreti belirlediği anlaşılırken, Premier Lig devinin bu parayı ödemeye hazır olduğu kaydedildi.



Mourinho’nun iştahını kabartıyor
2017-18’de 45, geride bıraktığımız sezon ise tam 49 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu’nun kolay kolay sakatlanmaması ve sürekli hazır halde olması Jose Mourinho’nun iştahını kabartırken, yıldız futbolcunun da kariyerine İngiltere’de devam etmek istemesi transfer ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

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