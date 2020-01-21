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Milyonlarca emekliyi promosyon heyecanı sardı! Ödemeler önümüzdeki ay

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375 TL, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi sona eriyor.

Türkiye Emekliler Derneği masada olmak istiyor

Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor.

Promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep ediyor.

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