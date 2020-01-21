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15 tatil ne zaman bitiyor 2. dönem başlangıç tarihi 2020

Milyonlarca öğrenci 17 Ocak cuma günü karnesini aldı 20 Ocak'ta yarıyıl tatili başladı. Yarıyıl tatili 17 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 3 Şubat pazartesi günü 2. dönem başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise yaz tatili başlayacak. Yaz tatili 11 hafta sürecek.

Okullar ne zaman açılacak, 1. dönem ne zaman bitecek soruları araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci dönemi yarıyıl tatili, 17 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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