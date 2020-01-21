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Moses, İnter için sağlık kontrolünde

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, İtalya yolcusu. Nijeryalı futbolcu sağlık kontrolünde sorun çıkmaması durumunda Inter ile anlaşmaya imza atacak.

Sarı-lacivertli ekipte bir süredir ayrılacağı konuşulan Victor Moses transferinde son aşamaya gelindi. Lampard'ın dünkü açıklamasından sonra Inter ile anlaşma sağlayan Moses, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Sarı-lacivertli forma ile 21 maçta görev alan ve 5 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, yapılacak sağlık kontolünün ardından bu hafta içinde Inter ile resmi anlaşmaya imza atacak.

Maaş bütçesi düşüşe geçti
Fenerbahçe'de Victor Moses'ın ayrılacak olması ile takımda maaş bütçesi düşüşe geçti. Sarı-lacivertli ekip Moses'ın dışında Miha Zajc'ı da satıp bütçeyi geriye çekmenin hesaplarını yaparken Ricardo Rodriguez bilmecesinde de netlik sağlamak istiyor.



Ricardo Rodriguez beklemede
Fenerbahçe ile adı bir süredir anılan Rodriguez ise takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların durumları göz önünde bulundurularak bekletiliyor. Moses ve ardından Zajc'ın gönderilmesi ile rahatlayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, Rodriguez'i takıma dahil ettiğini açıklayacak.

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