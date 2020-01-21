Itır Esen kimdir kaç yaşında Itır Esen evlilikleri ilk eşi kimdir?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Itır Esen hayatı ile merak konusu oldu. 63 yaşındali Itır Esen sinemaya ilk olarak Aile Şerefi filmi ile girdi. 1 evlilik yapan Itır Esen yönetmen Yavuz Turgul ile evlendi. Itır Esen'in bu evlilikten Ahmet Turgul ve Nisan Tuğrul adında 2 çocuğu oldu.

Itır Esen güzelliği, zerafeti ve oyunculuğu ile Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri oldu. Peki hayatı ile de merak edilen Itır Esen kaç yaşında, aslen nereli, ilk eşi ve çocukları kim?

1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük “Aşk-ı Memnu” dizisi ile tanındı. Itır Esen, 30 Mart 1957 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızıdır. Annesi Ayten Esen'dir. Sinemaya başlamadan önce modellik yaptı, birkaç reklam filminde oynadı.

Sonra Milliyet gazetesinin Pazar ilavesine kapak oldu. Itır Esen, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinin ilk televizyon uyarlaması olan ve Halit Refiğ’in yaptığı 1975 yılında TRT'de yayınlanan “Aşk-ı Memnu” dizisi ile oyunculuğa başladı. Dizinin başrollerinde Salih Güney, Itır Esen, Müjde Ar, Neriman Köksal, Şükran Güngör, Çolpan İlhan, Suna Keskin oynamıştır.

Itır Esen, birçok Münir Özkul ve Adile Naşit filmlerinde oynamıştır. ‘Bizim Aile’ 'Cennetin Çocukları', 'Neşeli Günler', 'Liseli Kızlar', 'Gülen Gözler' gibi aile filmlerinde rol aldı. 1975 yılında senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı yönetmenliğini Ergin Orbey’in yaptığı “Bizim Aile” filminde Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Saim Alpago, Ahmet Arıman, Tayfun Akalın, Sıtkı Akçatepe, Talat Dumanlı, Süreyya Dumanlı, Nezahat Tanyeri, Selim Naşit Özcan ile beraber oynadı.

70’li yıllarda sinemada seks furyası yüzünden bıraktığı oyunculuğuna 2001 yılında TRT'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul ile geri dönmüştür.

2004 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Çemberimde Gül Oya” adlı dizide Zarife karakterini canlandırırken başrollerde Selda Alkor, Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Melisa Sözen, Suzan Aksoy, Şerif Sezer, Kenan Bal, Işıl Yücesoy oynamıştır. 2007 yılında “Kuzey Rüzgarı” adlı dizide Kadir İnanır, Oktay Kaynarca, Ebru Cündübeyoğlu, Çağla Kubat, Ebru Kocaağa, Kürşat Alnıaçık, Aliye Uzunatağan, Levent İnanır, Ali İpin, İlker Ayrık, Turgay Tanülkü ile beraber oynadı.

2007 yılında başrolünde Hülya Koçyiğit’in oynadığı “Aşk Eski Bir Yalan” adlı dizinin senaryosunu yazdı.

Itır Esen, yönetmen Yavuz Turgul ile evlendi. Uzun yıllar evli kaldı, boşandı. Kızı Nisan Turgul (d.1982) ve Oğlu Ahmet Turgul (d.1986) adlarında iki çocuğu vardır.