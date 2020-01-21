Antep savunmasının fitilini ateşleyen Şehit Kamil anılıyor

GAZİANTEP'te annesini 21 Ocak 1920'de 3 Fransız askerinin tacizinden korumak isterken 14 yaşında süngülenerek şehit edilen Şehit Kamil, vefatının 100. yılında anılıyor

İtilaf Devletlerinden İngiltere ve Fransa, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından 1919'da Antep'i işgal etti. Şehrin "Gazi" unvanını almasını sağlayan direnişinde, Atatürk'ün 23 Nisan'ı bayram olarak armağan ettiği çocuklardan biri, en önemli kahramanlar arasında yer aldı.

Simitçi kalfası olarak çalışan 14 yaşındaki Kamil, 21 Ocak 1920'de annesini 3 Fransız askerinin tacizinden korumak isterken süngülenerek şehit edildi.

Bugün "Şehit Kamil" olarak bilinen Mehmet Kamil'in şehit edilmesi büyük infiale yol açarken, halkın birlik beraberliği perçinlendi.

Memleketlerinin işgal edilmesine ve zulümlere dayanamayan Antep halkı, Kamil'in şehadetinin ardından Fransızlara karşı büyük direnişe başladı. 10 aylık bir mücadelenin ardından bağımsızlığını kazanan Antepliler, isyan ateşini yakmalarına vesile olan Şehit Kamil'i unutmadı.

Vatan ve namus için kendisini feda eden Şehit Kamil'in ismini yaşatmak isteyen Antep halkı, adını ilçeye, belediyeye, okullara ve mahallelere veriyor.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mondros Mütarekesi'nin ardından İngilizlerin kenti işgal ettiğini, daha sonra Fransızlara devrettiğini söyledi.

Ermeni çetecilerle birlikte 20 bin kişiyle Halep'ten geldiler

Fransızların Ermenistan hayali ile ülkelerindeki sanayi ve ticarete pamuk yetiştirmek için Antep'i işgal ettiklerine dikkati çeken Yakar, Ermeni cephecilerin de bulunduğu 20 bin kişiyle Halep'ten geldiklerini aktardı.

Fransızların halka zulmettiğini anlatan Yakar, Kamil'in şehit edilmesiyle direniş mücadelesinin hızlandığını belirtti.

Şehit Kamil'in kentin önemli isimlerinden Şafizade ailesine mensup olduğunu ifade eden Yakar, "Kamil'in babası Ökkeş Efendi, Kamil'in gerçek annesi Münevver Hanım vefat edince Kendirci Mehmet Şerif Efendi'nin kızı Hatice Hanım ile evlenir. Ondan da Fatma, Zeliha, Münevver, Arif, Nigar, Kemal isminde 6 çocuğu olur. Kamil'in öz annesinden de Hatice isimli kardeşi var. O da üvey annesi Hatice Hanım'ın kardeşi Hüseyin ile evlidir." dedi.

Kamil'in, üvey annesi Hatice Hanım ile dedesi Mehmet Şerif Efendi'nin evine giderken şehit edildiğini vurgulayan Yakar, şöyle devam etti:

"Şimdiki Şahinbey Halk Kütüphanesi'nin olduğu, Fransızların fırın olarak kullandığı yerde 3 sarhoş Fransız askeri Hatice Hanım'ın örtüsüne el uzatmaya kalkar. Buna dayanmayan Kamil de eline bir taş alarak askerlere atar. Askerler savunmasız genci, annesinin gözü önünde süngüleyerek şehir ederler. Bu olay çok büyük bir infiale sebep olur. Bütün halk toplanır, dükkanlar kapatılır. Halk, Fransız karargahına doğru yürüyüşe başlar. Fransızlar şehir içinden çekilerek, karargaha döner. O zamanki Fransız komutanı Sen Meri, olayı yatıştırmak amacıyla Cemiyet-i İslam üyeleriyle görüşür. Olayı fazla büyütmek istemediklerini, Kamil'i öldüren askerleri cezalandıracaklarını bildirirler. Sen Meri, Kamil'in babası Ökkeş ağaya o zaman çok büyük bir para olan 200 altın teklif eder. Ökkeş ağa 'siz memleketimize geldiniz, vatanımızı işgal ettiniz, namusumuza göz diktiniz, masum olan çocuğumu şehit ettiniz. İnanıyorum ki milletim Kamil'in intikamını alacaktır' diyerek teklifi reddeder."

Kamil'in şehadetinin TBMM'nin yayın organı Hakimiyet-i Milliye tarafından haber yapıldığını aktaran Yakar, bunun tüm ülkeye duyurularak örnek gösterilen bir mücadele olarak yankılandığını anlattı.

"Kamil şehadetiyle Anteplileri Fransızlara karşı birleştirmiştir"

Genelkurmay Başkanlığı tarafından tüm ülkeye ve dünyaya örnek olan "Antep savunmasının" filminin çekildiğini belirten Yakar, şunları ifade etti:

"Batı cephesine, İnönü Muharebelerine yoğunlaşıldığı için Antep'e yardım gönderilemez. O zamanın Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, kentin bağımsızlığından sonra birkaç defa Antep'e gelmiştir. 1935 yılında Antep'e geldiğinde ordu film merkezine emir vererek, film çekilmesini ister. Antep savunmasının ilk sahneleri Kamil olayıyla başlar. Annesine yapılan taciz, şehit edilmesi, cenaze töreni canlandırılır. Halkta infiale yol açtığı için Kamil önemli bir kahraman ve figürdür. Anteplilerin bir araya gelmesi için bir kibrit çöpü gerekiyordu. Kamil şehadetiyle Anteplileri Fransızlara karşı birleştirmiştir. İlk kıvılcımı yakmış, savunmanın fitilini ateşlemiştir. Birlik ve beraberliğe vesile olmuştur. Gaziantepliler, Kamil'i bağrına basarak ilçeye, caddeye, belediyeye ve okula adını vermişlerdir. Şehadetini unutmamışlardır. Şu anda bir kardeşi Kemal amca hayatta. Kendisi 95 yaşında."