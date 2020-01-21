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Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor'da!

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Kayserispor'la yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Hollanda doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu ile 2019-20 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladık."

2019/2020: 162.5 bin TL 2020/2021: 2.75 milyon TL 2021/2022: 2 milyon TL kazanacak.

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