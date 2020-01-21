YSK Başkanı Sadi Güven'den çarpıcı açıklamalar: Oy zarfının kaldırılması gerekir

Görev süresinin dolmasıyla YSK Başkanlığı'ndan ayrılacak olan Sadi Güven, "Biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesi, oy zarfının kaldırılması gerekir. YSK buna hazır." açıklaması yaptı.

Kulislerde erken seçimin konuşulmaya başlandığı son günlerde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları dikkat çekti.

Seçimlerle ilgili yeni uygulama önerileri de sunan Güven "Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece, zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir." diye konuştu.

Güven'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Oy zarfının kaldırılması gerekir"

-Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden birisiyiz.

-Türkiye'de iptaller konusunda en büyük sıkıntılardan birisi kapalı oy zarflarından kaynaklanıyor.

-Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. Seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik.

Biyometrik kimlik uygulamasına geçilmesi, oy zarfının kaldırılması gerekir. YSK buna hazır.

-Tartışmalar, tenkitler, hakarete ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır. Tenkitlere hiçbir zaman alınmadım, faydalı bile görüyorum.

-Siyasi partilerin üye kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tutuyor. Bu kayıtların YSK tarafından tutulması da seçim hukuku açısından iyi olacak.