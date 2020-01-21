Selahattin Demirtaş: Başak'a uzaktan çaktırmadan bakmışlığım az değil!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşine olan aşkını kitabının kahramanı Kudret'in aşkına benzetti. Kitaptaki aşkın asıl kaynağının kendi aşkı olduğunu belirten Demirtaş"Başak’a uzaktan, çaktırmadan bakmışlığım, peşinden gitmişliğim hiç de az değildir. Kızlarımız da bu aşkın buğdaylarıdır tabii ki" dedi.

Selahattin Demirtaş’ın yeni kitabı Leylan ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kitapla ilgili ilk olarak “Karmaşık bir kurguyu, hiç açık vermeden oturtmaya çalışmak çok zorlayıcıydı” diyen Demirtaş’ın, Evrensel gazetesinden Gözde Tüzer’in sorularına verdiği yanıtlardan bir bölüm şöyle:

Kitaptaki karakterlerden Bedirhan ve Sema ‘mutluluk’ ve ‘özgürlük’ üzerine yoğun bir felsefi tartışmaya giriyorlar. Peki sizce mutluluk ve özgürlük nedir ve aralarında nasıl bir bağ var?

Aşkınızı Kudret’in sevdasına benzetebilir miyiz?

Bunu, romanda çok çeşitli bakış açılarıyla anlatmaya çalıştım zaten. Benim kişisel yaklaşımlarım da dikkatli okurun gözünden kaçmayacaktır eminim.

Biraz da özel bir soru var sırada. Kitaptaki Kudret’in çocukluk aşkı Serap’a, yani Leylan’a olan aşkına baktığımızda karşımıza çok büyük bir sevda çıkıyor. Onu bir dakika görmek için saat 4’te evinin önünden geçmesi, okuldan eve bırakması, başkasıyla olan nişanlarını hep bozması…Ve siz kitabı 25 yıllık eşiniz Başak Hanım’a ve kızlarınız Delal ve Dılda’ya atfetmişsiniz. Sizin Başak hanıma olan aşkınızı Kudret’in sevdasına benzetebilir miyiz?

Başak’a uzaktan, çaktırmadan bakmışlığım, peşinden gitmişliğim hiç de az değildir

Benzetebilirim tabii ki, ama bizdeki çok daha fazlasıdır. Her roman yazarı biraz otobiyografik olmaktan kaçamaz ya, benim de durumum istisna değil. Fakat Kudret ve Leylan’ın maceraları özgündür, gözleme ve anılara dayalıdır. Yine de bizim hikayemizdir esas kaynağı. Başak’a uzaktan, çaktırmadan bakmışlığım, peşinden gitmişliğim hiç de az değildir. Kızlarımız da bu aşkın buğdaylarıdır tabii ki.

Edebiyat dünyasını takip etme imkanınız oluyor mu? Oluyorsa bugün hem dünyadan hem de Türkiye’den en çok hangi yazarları okuyup beğeniyorsunuz?

Kendi üslubumu yaratmaya çalışıyorum

Sayamayacağım kadar çok ve değişik ülkelerin edebiyatından farklı yazarları okuyorum. Kürtçe edebiyat dahil, her birinden etkilenmişimdir elbette. Ama her yazar gibi ben de kendi üslubumu yaratmaya çalışıyorum.

Sanatın hemen her dalıyla uğraşıyorsunuz. Bağlama çalışıyorsunuz, kitap yazıyorsunuz, resim yapıyorsunuz ve şimdi de Leman’da çizmeye başladınız. Devamı gelecek sanırım bu çalışmaların. Şu anda yeni bir çalışmam yok. Arada resim, karikatür çiziyorum tabii.

Bir de sağlık durumunuz…Nasılsınız bu aralar?

Bu koşullarda tümden iyileşmek imkansız

İyi olmaya çalışıyorum, en azından moralim çok iyi. Bu koşullarda tümden iyileşmek imkansızdır nihayetinde.