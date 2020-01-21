Tediye ödemeleri 2020 ilk taksit ne zaman kaç para?

Kamu işçileri merakla tediye ödemelerini bekliyor. İşçilerin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemeleri toplam 4 taksitte yapılıyor. 2020 yılının ilk tediye ödemesi ise ocak ayı bitmeden 10 gün içinde yapılacak. Peki tediye ödemesi ilk taksiti ne kadar?

Kamu işçilerinin 52 günlük tediye ödemeleri başladı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerinin ilave tediye hakkı var. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

Madem işçilerine tek seferde ödeme: Bu yıl da kamu işçilerine toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Henüz ocak ayı taksidinin ne zaman ödeneceği belli olmadı. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığında tarih netleşecek. Kararın ocak ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor. Ocak ayı bitmeden ilave tediyenin ilk taksidi ödenecek. Maden işçilerine ilave tediyenin tamamı aralıkta tek seferde ödeniyor. Linyit ve taşkömürü madenlerinde yer altında çalışan işçilere en az asgari ücretin iki katı tutarında ücret ödenmesi gerektiği ve yer altında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf oldukları için, linyit ve kömür madenlerinde bütün çalışması yer altında olan kamu işçileri aralık ayında 52 günlük ilave tediye olarak en az 8.594 TL alacak.

Diğer madenlerde yer altında çalışan işçilerden asgari ücretle çalışanlara ise 4.297 TL ilave tediye ödenecek. İlave tediye miktarı günlük ücretten hesaplanıyor. Aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

Asgari ücretliye 913 lira:

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil işçilerin tamamına ilave tediyelerinin genellikle ilk taksidi ocak, ikinci taksidi mayıs, üçüncü taksidi ağustos, son taksidi ise aralık aylarında ödeniyor. Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.

Vergi kesintisi yapılıyor:

İlave tediye ödemeleri SGK primine tabi. Yani ilave tediyeden SGK primi kesiliyor. Bu çerçevede ödemeden yüzde 15 oranında sigorta primi ve tediyenin ödendiği tarihte işçinin bulunduğu vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılıyor. İşçinin vergi dilimine göre, ilave tediyeden yapılacak gelir vergisi kesintisi farklılaşıyor. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi de kesiliyor.

Kim, ne kadar ödeme alacak?