Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu ByLock kullanan 21 kişiye gözaltı
ANKARA 'dan bir son dakika FETÖ operasyonu haberi geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.