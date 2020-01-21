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Bige Önal rüzgar frikiği verdi iç çamaşırsız hali görüntülendi

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi 29 yaşındaki Bige Önal katıldığı bir davet sonrası kameralara poz verirken rüzgarın azizliğine uğradı ve eteği açıldı. Mini elbisesinin altına iç açmaşarı giymeyen Biga Önal'in o halleri sansürsüz kameralara takıldı. Peki Biga Önal kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Oyuncu Aras Bulut İymenli'nin sevgilisi Biga Önal rüzgarın azizliğine uğradı ve eteği açıldı. Süper mini elbisesinin altına iç çamaşrıı giymeyen Bige Önal'ın o halleri kayıtta olan kameralara sansürsüz takıldı. Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili'nin düğününe katılan çift yılın frikiğine imza attı. Peki kimdir frikiği ile olay olan Bige Önal, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? 

Çukur' isimli dizide 'Cumali' karakterine hayat veren Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy'de yer alan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikaha sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan Bige Önal ise iç çamaşırsız giydiği kısa elbisesiyle rüzgarın azizliğine uğradı.

FRİKİK VERMEKTEN KURTULAMADI
Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine ünlü isimler akın etti. Gecenin sonunda basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Önal, talihsiz bir an yaşadı. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı oyuncu Bige Önal, sevgilisiyle basın mensuplarını sorularını yanıtlarken esen rüzgarın azizliğine uğrayarak frikik verdi. Oyuncu, eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.

Bige Önal kimdir:  1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşandı. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de oynamaya başlayan "Elde Var Hayat" adlı dizide Bige Önal, Yeliz karakterini canlandırırken dizinin başrollerinde Emre Altuğ ve Rojda Demirer oynadı. Bige Önal son olarak Netix'de yayınlanan Hakan: Muhafız isimli dizide rol aldı.

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