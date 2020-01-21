Emekliye promosyon ücreti hangi banka ne veriyor? Bankalar ödeme yarışına girdi

Ülkemizde yaklaşık 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren emekli promosyon ücreti ödemeleri için yeni anlaşma dönemine sayılı günler kaldı. Önümüzdeki ay SGK ile Bankalar Birliği görüşmelere başlayacak. İşte bankaların emekliye verilen promosyon ödeme miktarları..

2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği yeni anlaşmayı önümüzdeki ay yapacak. Dolayısıyla emekli promosyon görüşmeleri öncesi, bankalar emekli vatandaşı kendine bağlamak için yarışa girdi. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere 400 lira ile 1.250 lira arasında ödeme yapıyor.

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?



AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB: 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB, en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL'ye çıkarıyor.

QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.

Emekliler masada olmak istiyor

Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor. Promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep ediyor.

Promosyon ücreti nedir?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.