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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde 12.30 sıralarında yangın çıktı. 

Yangının işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan kaynaklı çıktığı belirtildi. 

Yangın yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin altından kısmen kontrol altına alındı.

Yangına 10'dan fazla itfaiye ekibinin müdahale ediyor. Bölgede AFAD ekipleri de bulunuyor. 

İftaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumanların şehrin bir çok noktasından görüldüğü ifade edildi.

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