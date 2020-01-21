Mülakat yerleri 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sınav yeri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yani mülakat yerleri bugün MEB tarafından açıklanacak. 2020 sözleşmeki öğretmen mülakat sınavı 5 Şubat'ta başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav yerleri sorgulaması nasıl, nereden yapılacak?

Binlerce öğretmenin beklediği 2020 yılı sözlü sınav mülakat yerleri bugün MEB tarafından açıklanacak. Adaylar sınav yerlerini “https://personel.meb.gov.tr/ “ adresinden öğrenebilecekler. 2020 yılı mülakat sınavı 5 Şubat'ta başlayacak ve 22 Şubat'ta sona erecek. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak: Öğretmen adaylarının mülakat yerleri 21 Ocak 2020 Salı günü MEB tarafından erişime açılacak. Adaylar sınav yerlerini “https://personel.meb.gov.tr/ “ adresinden öğrenebilecekler. Sınav merkezleri henüz açıklanmasa da MEB’in aktardığı bilgilere göre gün içerisinde merkezlerin duyurulması bekleniyor.

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Mülakatlar ne zaman: MEB bünyesinde görev almak isteyen öğretmenlerin katılacakları mülakatlar 5 Şubat 2020 ile 22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak: Mülakatların sona ermesinin ardından 3 gün sonra sonuçlar erişime açılacak. Yani sözlü sınav sonuçları 25 Şubat 2020 günü adayların bilgisine sunulacak. Sonuçlara itiraz etmek isteyen öğretmenler için 26-28 Şubat tarihleri arasında itirazlar alınacak. İtiraz sonuçları ise 6 Mart 2020 günü duyurulacak.

Atama tercih işlemleri ne zaman: Sınav ve sonuç sürecinin sona ermesinin ardından bu kez atama süreci başlayacak. Adayların elde ettikleri puanlara göre yerleştirmeleri yapılacak. Atama tercihleri ise 9 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 18 Mart 2020 günü adayların bilgisine sunulacak