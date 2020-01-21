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Manchester United Altay Bayındır'ı takibe aldı

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Altay Bayındır, Manchester United'ın radarına girdi.

Sezon başında Ankaragücü'nden Fenerbahçe’ye 1.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Altay Bayındır devlerin takibine girdi.

Avrupa'da pek çok önemli kulüpçe izlenen 21 yaşındaki file bekçisinin en büyük talibi ise Manchester United. Edinilen bilgilere göre ManU'nun ‘birinci şef scout'u ve ona bağlı bir ekip, Altay'ı yakından izliyor.

Olumlu rapor hazırlandı
Başarılı eldiven, son Gaziantep sınavında tribünden takip edildi. ‘Kırmızı Şeytanlar'ın yetenek avcılarının Altay Bayındır hakkında hazırladığı raporun da çok olumlu olduğu bildirildi.

Teklif yüksek olursa transfere izin verilecek
İngilizler, genç kalecinin antrenman bilgilerini de Fenerbahçe'den istedi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Altay'a resmi teklif yapılmasını bekliyor. Son karar ise teklifin seviyesine bağlı olacak. Teklif yüksek olursa transfere izin verilecek.

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