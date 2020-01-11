Fenerbahçeli Altay Bayındır gönlünü Gökçe Kırgız'a kaptırdı
Fenerbahçeli Altay Bayındır, kendisinden 10 yaş büyük olan şarkıcı Gökçe Kırgız'a gönlünü kaptırdı. Altay Bayındır'ın Gökçe Kırgız'la arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, hem yeşil sahada hem de özel hayatında depara kalktı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertli takımın kalesine geçen 21 yaşındaki Bayındır, performansıyla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmıştı. Başarılı kurtarışlarıyla alkış alan Bayındır, aşk hayatında ise gönlünün anahtarını kaptırdı.
Konseri en ön sıradan dinledi: Takvim'in haberine göre; genç kaleci, arkadaş ortamında tanıştığı Gökçe Kırgız'a abayı yaktı. 31 yaşındaki şarkıcıdan çok etkilendiği konuşulan Bayındır, yakın markaja aldığı popçuyu geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki konserinde de en ön sıradan dinledi.
Özel hayatlarına dikkat ediyorlar: Aşkın gün yüzüne çıkmaması için temkinli davranan ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmekten kaçınıyor. Bunda Bayındır'ın aldığı "Özel hayatına dikkat et" uyarısının etkili olduğu konuşuluyor.
Yeni bir aşk doğdu: Emekleri boşa gitmeyen Fenerbahçeli kalecinin Gökçe Kırgız'la arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.