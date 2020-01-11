Fenerbahçeli Altay Bayındır gönlünü Gökçe Kırgız'a kaptırdı

Konseri en ön sıradan dinledi: Takvim'in haberine göre; genç kaleci, arkadaş ortamında tanıştığı Gökçe Kırgız'a abayı yaktı. 31 yaşındaki şarkıcıdan çok etkilendiği konuşulan Bayındır, yakın markaja aldığı popçuyu geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki konserinde de en ön sıradan dinledi.